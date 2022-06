Verkeersregelaars moeten chaos rond Hoofdweg indammen

Verkeerswethouder Judith Bokhove deed de toezegging na een motie van Bart van Drunen (Leefbaar Rotterdam). Andere maatregelen om de situtatie te verbeteren wil ze onderzoeken, maar dat was tegen het zere been van Van Drunen. ,,Volgens mij snapt de wethouder de urgentie niet. Ik snap niet waarom dit allemaal zo bizar lang moet duren.” Bokhove: ,,Ik zeg het met pijn in m’n hart. Het is niet fijn wat er gebeurt.”

De verkeerschaos is het gevolg van onlangs ontdekte gebreken aan het A16-viaduct over de Hoofdweg. Die zou in 2024 worden vervangen, maar bij een tussentijdse controle bleek dat er veel meer mis was met het viaduct dan gedacht. Rijkswaterstaat besloot een constructie te plaatsen om het viaduct te ondersteunen. Maar die constructie neemt veel ruimte in beslag, waardoor niet alle rijstroken nog te gebruiken zijn.

Instortingsgevaar

,,De situatie bleek zo gevaarlijk dat er meteen moest worden ingegrepen”, aldus Bokhove. ,,Er dreigde instortingsgevaar. We kennen de beelden uit het buitenland van ingestorte viaducten: dan ben ik blij dat Rijkswaterstaat hier veiligheid voor alles stelt.”

Maar Bokhove erkende dat het daardoor nu soms extreem druk is, ook door andere werkzaamheden in de buurt. Van Drunen sprak van ‘een bende, een puinhoop’. Ook Tunahan Kuzu (Denk) was kritisch. ,,Rotterdammers hebben een lange dag gewerkt, snakken naar hun eten, maar staan vast in de file. Het is er nu echt totale chaos, niet alleen in de spits maar de hele dag. Hoe lang gaat dit duren?”

Het viaduct gaat vervangen worden in 2024. Tot die tijd zal de overlast blijven. Volgens Bokhove lijkt het er niet op dat de werkzaamheden kunnen worden vervroegd.

