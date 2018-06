Verkeersruzie op de Maasboulevard mondt uit in schietpartij

Motief achter de moord op Zino Ignasia (30) nog raadsel

21:21 De politie tast nog in het duister over het motief achter de moord op Zino Ignasia (30) uit Roermond. Hij werd afgelopen vrijdagmiddag doodgeschoten in het trappenhuis van een wooncomplex aan het Sandelingplein in Rotterdam-Zuid.