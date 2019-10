Verkoop restaurant De Jong duurt langer dan verwacht en daarom wordt er personeel gezocht

Bij het restaurant is tijdelijk plek voor één fulltimer of twee parttimers voor in de bediening. ,,Het vinden van horecapersoneel is altijd wel een probleem’’, verklaart chefkok Jim de Jong. ,,Het verloop is hoog, we werken met veel jonge mensen. Toen bekend werd dat het restaurant zou worden verkocht, gingen sommigen iets anders zoeken.’’ Volgens De Jong zijn er zelfs collega-chefkoks die hun personeel tijdelijk willen uitlenen. ,,Die steun is mooi.’’