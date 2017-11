Verkrachter van Natasja (13) vandaag voor rechter

Natasja ontmoette Hans eind jaren negentig in Smeetsland, de inmiddels gesloopte wijk in Rotterdam-Zuid. Ze was twaalf jaar oud, het begon onschuldig. Op haar dertiende werd ze voor het eerst door hem verkracht. Natasja kapte het contact af, maar gaf uiteindelijk op zijn aandringen toe. Nog geen jaar later woonde ze met B. samen.

,,Ik was zwanger, hij heeft me naar een abortuskliniek gebracht en deed alsof hij mijn stiefvader was", zei Natasja daarover, twee jaar geleden tegen het AD. ,,Wat ik niet begrijp, is dat er niemand toen heeft ingegrepen. De hele buurt wist het. Het hele dorp heeft weggekeken.”

De tiener werd soms dagenlang misbruikt en bijna dagelijks geslagen. Ze moest gedwongen naar pornofilms kijken. Ze had seks met vrienden van Hans, in ruil voor geld, dat ze aan haar moeder gaf, en in ruil voor drugs.