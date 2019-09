Verloren gewaand meesterwerk van ‘Kunsthalroof’ Rotterdam duikt mogelijk op

De Deventer kunstdetective Arthur Brand stelt van een ‘zeer betrouwbare bron’ een recente foto te hebben ontvangen, waarop mogelijk het gestolen doek te zien is.



In de kunstwereld gaan al langere tijd geruchten dat niet alle werken zijn verbrand na wat wordt genoemd de ‘kunstroof van de eeuw’. De Kunsthal in Rotterdam werd in oktober 2012 wereldnieuws toen Roemeense criminelen in het holst van de nacht zeven topwerken, waaronder een Picasso en twee Monets, roofden.



Het bleef een mysterie of een aantal werken nog zou bestaan. Voor het eerst openbaart kunstdetective Arthur Brand (49) via dagblad De Stentor een foto, mogelijk van één van de gestolen schilderijen. Het gaat om het werk ‘Woman with Eyes Closed’ (2002) van de Britse kunstschilder Lucian Freud (1922-2011). Op de foto is te zien hoe de ‘Freud’ aan de muur hangt met op de voorgrond een krant van BN De Stem van 15 oktober 2018.