Verlost van schuld na toeslagenaffaire: ‘Deze mensen zijn diep getraumatiseerd’

Ze moest geld lenen bij iedereen die ze kende. Zag haar schulden oplopen tot in totaal 77.000 euro. Werd ziek van de stress, kwam in het ziekenhuis terecht. Raakte haar baan kwijt, en veel vrienden. Maar dat is allemaal niet het ergste, zegt Rina*. ,,Mijn gezin is uit elkaar gerukt’’, zegt ze zachtjes. ,,Vroeger waren we een gezin vol liefde. We lachten en we huilden samen. Nu is er afstand. We hebben nog wel contact, maar heel anders dan vroeger. Ik hoop dat ik daar nu eindelijk iets aan kan gaan doen.’’