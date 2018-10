Vermiste tiener (16) misbruikt

Het 16-jarige Rotterdamse meisje dat in april een week was vermist en naar wie tot in België werd gezocht, is naar nu blijkt slachtoffer geworden van seksueel misbruik. De verdachte is een 45-jarige man uit Lelystad die de licht autistische tiener in zijn woning verborgen hield.

De alarmbellen gingen af op donderdag 19 april. Juist op de eerste dag van haar stageperiode leek het goedlachse meisje van de aardbodem te zijn verdwenen. Ze was die dag in de Beverwaard de deur uitgegaan, maar kwam aan het eind van de middag niet thuis. Op haar stageadres bleek ze niet te zijn aangekomen. Niemand in haar directe omgeving had nog iets van haar gehoord.

Het meisje traceren door haar telefoon uit te peilen had geen zin, want het mobieltje lag thuis. Haar moeder had het ding afgepakt omdat ze niet wilde dat ze via duistere datingsites met verkeerde mensen in aanraking zou komen. Het onheil was, naar nu duidelijk is geworden, echter al geschied. De Rotterdamse tiener had contact gehad met iemand uit Lelystad, naar later bleek een 45-jarige alleenstaande man met een strafblad.

Minderjarig

Of hij zich tijdens het internetcontact met het meisje als een ander - een jonger iemand - heeft voorgedaan, is niet duidelijk. Wel moet hij volgens justitie duidelijk geweten hebben dat het meisje minderjarig was. Een week was ze vermist, totdat digitale specialisten ontdekten dat de verdwenen tiener bij Erwin van D. in Lelystad moest zijn.

Door haar moeder was enkele dagen eerder op de regionale televisie nog een emotionele oproep gedaan om naar huis te komen, of naar de politie te gaan. Maar de tiener werd verborgen gehouden in Lelystad en kreeg de bezorgdheid van haar moeder dus niet mee. Ondertussen werd door rechercheurs tot in België gezocht, omdat ze contact zou hebben gehad met een man uit België. Foto's van het vermiste meisje werden op alle beschikbare sociale kanalen verspreid.

Taxi

Onduidelijk is of het meisje al die dagen gedwongen bij de man is gebleven. In elk geval ging ze vrijwillig naar hem toe. Van D. liet haar met een taxi ophalen en naar Lelystad rijden. Daar, zo luidt inmiddels de aanklacht, had de verdachte seks met de tiener terwijl hij geweten zou moeten hebben dat het kind minderjarig was.

De man zou ook nog eens foto's hebben gemaakt terwijl hij met haar bezig was. Ook wordt hem aangewreven het meisje te hebben onttrokken aan het bevoegd gezag van haar moeder en haar te hebben verborgen voor ambtenaren van politie en justitie.

De verdachte zit in voorlopige hechtenis in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. In een brief aan vrienden, waarvan een kopie in handen is van deze krant, schrijft hij; 'Ik ben helaas op 26 april uit mijn woning gesleurd door de recherche. Ik kan je vertellen dat ik iemands leven heb gered en daardoor nu hier zit. Al vijf maanden'.

Van D. moet vandaag voor de rechtbank verschijnen. Dan wordt duidelijk hoe het onderzoek ervoor staat en wanneer het proces tegen hem dient.