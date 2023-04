Vermiste Shane (14) is weer terecht, vader opgelucht: ‘Last van onze schouders’

Overleden mannen werden pas na weken gevonden: dit kun je zelf doen als je je zorgen maakt om buren

Twee mannen die wekenlang dood in hun woning lagen, in dezelfde straat in Vlaardingen. Ondanks alles wat buren, hulpverleners, gemeente en politie doen om op elkaar te letten, zijn er klaarblijkelijk nog steeds mensen die lange tijd niet worden gemist. ,,Je kunt altijd de wijkagent bellen als je je zorgen maakt.’’