Vermiste vrouw (21) dood gevonden in Barendrechts bos, politie onderzoekt doodsoorzaak

Herinnerin­gen aan de jarige Erasmus­brug? Laat het ons weten!

22 juni De Erasmusbrug is jarig. Al 25 jaar verbindt deze beroemde oeververbinding Zuid met Noord en is niet meer weg te denken uit Rotterdam. En bij dit jubileum gaan we uitgebreid stilstaan. Met de volgende vragen: wie heeft er bijzondere herinneringen aan de Erasmusbrug? Iets geks meegemaakt bovenop de Zwaan, een leuke ontmoeting gehad, een onvergetelijk moment? Of een voorbeeld van hoe de beroemde oeververbinding Zuid aan Noord heeft gesmeed? Wat zijn uw ervaringen daarmee? Bent u over de brug gegaan tijdens de marathon, renners aangemoedigd bij de start van de Tour, heeft u hier uw partner ten huwelijk gevraagd?