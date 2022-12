Vermoedelijke dader van dubbele moord plotseling overleden: ‘Frustrerend’

,,Frustrerend”, reageert René Bergwerff, leider van het cold caseteam. Hij doet in De Telegraaf uitgebreid uit de doeken hoe zijn onderzoeksteam uitkwam bij verdachte Arthur A. die in 2020 in Indonesië bleek te verblijven. ,,We waren zo ver dat we hem op de Nationale Opsporingslijst wilden laten zetten, zodat we hem zouden kunnen aanhouden als hij een ander land in zou willen. Als je dan zo ver bent met het onderzoek dan is het wrang om te vernemen dat de man die je wil pakken, is overleden.”

Verkeerde plek

Patricia Blarcum en Bertus Broek werden in 1991 in een flatwoning aan de Andre Gideplaats in Rotterdam- Ommoord doodgeschoten en daarna verminkt. Patricia had Bertus net leren kennen en wist niet dat hij een drugscrimineel was. Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek toen ze de avond van vrijdag 15 maart bij Bertus op visite was en werd omgebracht. Er waren uiteindelijk wel vermoedens van een drugsruzie waar Bertus in verwikkeld was, maar nooit is duidelijk geworden waarom hij én zijn nieuwe liefje dood moesten.

,,Ik wil ik weten waarom Patricia dood moet en wie het heeft gedaan”, zei haar moeder Liesbeth Couvreur in oktober 2017 tegen het AD toen het onderzoek heropend werd. ,,Dat weet ik nu”, zegt ze in haar reactie. ,,De recherche heeft het me verteld en daar ben ik heel blij mee. Eindelijk is mijn dochter gerehabiliteerd. De dader kan niet meer worden gestraft, maar ik ben ongelofelijk dankbaar dat de zaak is opgelost.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.