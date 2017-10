Vermoorde Jessica werd in de val gelokt

Jessica Slui uit Middelharnis, die april dit jaar werd doodgestoken door een cliënt van de beschermde woongroep in Hellevoetsluis waarvoor ze werkte, werd door de vermoedelijke moordenaar in de val gelokt. Dat blijkt uit het onderzoek dat inmiddels is afgerond.

Verdachte Dennis van H. (29) wist de 27-jarige hulpverleenster (foto) zo ver te krijgen dat ze mee ging naar een rustige plek om samen naar muziek te luisteren. Daar sloeg hij toe.

Eerder was voor justitie al duidelijk geworden dat de fatale steekpartij goed was voorbereid. Hem wordt dan ook moord ten laste gelegd. Hoe hij er in slaagde Jessica in te palmen, was lange tijd de vraag.

Niet te handhaven

Van H. lijkt gebruik te hebben gemaakt van zijn naderende vertrek bij Pameijer waar hij in een begeleidwonenproject zat. Hij wilde niet langer worden geholpen door de instelling, stopte met zijn behandeling en weigerde zijn medicatie. Voor Pameijer was hij daarom niet te handhaven. Van H. kon er niet langer blijven wonen.

Jessica heeft zich volgens verklaringen in het dossier laten inpakken door Van H. die bij wijze van een 'positieve afsluiting' van de periode bij Pameijer samen met haar naar muziek zou willen luisteren.

Jessica zou Van H. na haar avonddienst van zondag 9 april niet meer zien. Ze stond bekend als een warme persoonlijkheid met een grote betrokkenheid bij haar cliënten. Het vermoeden bestaat dan ook dat ze daarom instemde met Van H.'s verzoek. Die stak haar tijdens het beluisteren van wat muziek, of direct daarna, vanuit het niets in haar nek. Medische hulp mocht niet meer baten.

Complottheorieën

De aanklager heeft eerder al aangegeven dat Van H. heeft verklaard Jessica te hebben gedood, zodat de AIVD, die hem volgens zijn zeggen achtervolgde, hem tenminste zou oppakken voor iets dat hij wél had gedaan. Gebleken is dat hij in complottheorieën geloofde.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet in te willen gaan op de val die Van H. zou hebben opgezet om de moord te kunnen plegen. ,,De behandeling van de zaak is begin december. Dan legt het OM het onderzoek voor aan de rechtbank en voor die tijd gaan we niet in op onderdelen'', reageert de woordvoerder.