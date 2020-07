Vernietigde Kenan B. bij fatale brand aan Hilledijk bewijsmateriaal van tien jaar oude moord?

Volgens het Openbaar Ministerie zou de fatale brand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid april vorig jaar mogelijk verband houden met een moordonderzoek in België. Dat schrijft de Belgische nieuwssite HLN. Kenan B. (55) kreeg begin dit jaar te horen dat hij tien jaar de cel in moet voor de brandstichting, waarbij de 27-jarige Robert Hendrix om het leven kwam. Er is wellicht een link tussen de brand en het onderzoek naar de 10 jaar oude ‘duinenmoord’ in Zeebrugge, waar Milena Raycheva (26) om het leven werd gebracht.