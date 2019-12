Verontwaardigde reacties op sociale media om taxi-video Feyenoorder Rick Karsdorp

In reacties op de video wordt wisselend gereageerd op de toestand en het gedrag van Karsdorp in de video. Zo verwijten mensen Karsdorp dat hij drugs heeft gebruikt. ‘Dit is niet alleen drank, ben benieuwd of Feyenoord hem een drugstest laat afleggen', zegt een van hen. ‘Toch nog een witte kerst voor Karsdorp zo te zien’, zegt een ander. Iemand anders neemt het op voor Karsdorp: ‘Het is kerst, hij is vrij, het doet er niet zo heel veel toe wat hij in zijn vrije tijd doet.’ Sommigen nemen het vooral de man naast Karsdorp kwalijk dat hij de beelden op internet verspreidde. ‘Lekker slim ook om dit allemaal vast te leggen.’ Ook wordt gevreesd voor het einde van de carrière van Karsdorp.

Kop van Zuid

In de video is te horen hoe de vriend tegen Karsdorp die naast hem in de taxi zegt 'Wat een avondje.’ Daarom reageert Karsdorp: ‘Zitten we dan in de taxi naar de Kop van Zuid, of niet taxi-chauffeur’. Daarop zegt de vriend: 'Komen wij uit Rotterdam?’ Karsdorp vult zijn zin aan met: ‘Kan je dat niet horen dan?’.

Het is onduidelijk wanneer de video precies is opgenomen en wie de beelden online zette. Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon reageert: ,,Ik realiseer me dat, zeker op sportgebied, Tweede Kerstdag zo ongeveer de meest nieuwsluwe dag van het jaar is, maar dan nog... In een filmpje van welgeteld 11 seconden zien we Rick in een taxi die niets verkeerd doet of zegt, maar inderdaad lijkt het er op dat-ie een drankje op heeft. Als dat zo is, blijkt maar weer dat sporters soms net mensen zijn. En heeft ie in elk geval en waarschijnlijk bewust de goede periode uitgekozen, want de selectie heeft vakantie en spelers hoeven zich pas weer 5 januari te melden.”