Veroordeeld voor antisemitisme en homohaat, zou dat een probleem zijn?

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (14 - 16 juli)

Ben je de week aan het doorploeteren tot het weer weekend is? Goed nieuws, je hebt het gered! Nog beter nieuws: het barst in Rotterdam van de toffe dingen om te doen. Dansen op verschillende festivals, nieuwe pop-ups ontdekken of struinen op een vlooienmarkt: het kan allemaal!