Veroordeelde mag naar Curaçao voor zieke moeder maar komt niet terug

De 32-jarige Queendrely L. belandde in de gevangenis vanwege een dubbele poging tot moord in 2016. Hij zou bij een schietpartij twee personen onder vuur hebben genomen. Met nog 487 dagen in de bajes voor de boeg, werd L. voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Onder bepaalde voorwaarden werd hij geplaatst in een instelling voor begeleid wonen om zich voor te bereiden op zijn terugkeer in de maatschappij.

Dat ging uiteindelijk sneller dan was gepland want de Rotterdammer kreeg afgelopen zomer toestemming van de reclassering om naar zijn zieke moeder te gaan. Een maand mocht hij weg blijven; tot 15 augustus. Maar wie de reclassering heeft teruggezien: geen Queendrely L. Zijn plek in het project voor begeleid wonen is daarom inmiddels vergeven aan een ander.

Waarschuwing

L. was dus weg en bleef weg. Hij had zich in september in Nederland moeten melden bij de reclassering, maar deed dat niet. Wel was er telefonisch contact. Dat herhaalde zich een maand later. Daarnaast kreeg L. schriftelijk de waarschuwing dat als hij niet zou terugkeren, de voorlopige invrijheidstelling zou worden herroepen.