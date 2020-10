Verpleeghuis in shock: medewerker (26) die met hoogbejaarden werkte verdacht van zedendelict

Drugsbaron Henk E. (68) krijgt in hoger beroep dik twee jaar cel minder

15:57 De 68-jarige Schiedamse drugsbaron Henk E. hoeft voor zijn aandeel in grootscheepse drugsinvoer in de Rotterdamse haven niet veertien jaar achter de tralies te zitten. Hij ging tegen de straf van de rechtbank in hoger beroep en heeft bij het hof zojuist te horen gekregen dat zijn straf is verlaagd naar elf jaar en vier maanden.