Verpleeghuis ontsteld na misbruik 88-jarige: ‘Hier liep een zwart schaap rond, daar kun je je niet tegen wapenen’

Vlaardin­ger (26) die wordt verdacht van verkrach­ting 89-jarige wil behande­ling van gedragsdes­kun­di­gen

19 maart Vlaardinger Philip V. (26), die ervan wordt verdacht in zijn hoedanigheid van zorgmedewerker een 89-jarige patiënt van Het Zonnehuis in Vlaardingen te hebben verkracht, blijft nog wel even in zijn cel. Zijn advocaat heeft vrijdag tevergeefs verzocht zijn voorlopige hechtenis op te heffen. V. zou graag vrijkomen om door gedragsdeskundigen te kunnen worden behandeld.