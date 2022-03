‘Verraden’ door techbedrijven: politie houdt vijf mannen aan voor kinderpornobezit

Meisje (8 jaar) bosjes ingesleurd en betast: pedofiel droomde over ‘meisjes in luiers’

Een 8-jarig meisje is in Oud-Beijerland slachtoffer geworden van een pedofiel. De man trok het kind de bosjes in en betastte haar. Verder bood hij haar 10 euro om aan zijn geslachtsdeel te zitten. Van de ontucht maakte hij opnames met zijn mobiele telefoon.

22 december