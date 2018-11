Verrassingsoptreden Marco Borsato op Rotterdam Centraal

Kasparian (23) topfit voor weekeinde lang in de boksring

13:20 Meervoudig Nederlands kampioen boksen Artjom Kasparian klapt er deze dagen hard in bij boksschool Van 't Hof in Rotterdam. Hij moet topfit zijn komend weekeinde. Dan bokst hij zaterdag tijdens Gladiatoren aan de Maas - waar lokale ondernemers in de ring stappen - en de dag erna op World Port Boxing. Plaats van handeling: de Cruise Terminal op de Wilhelminapier.