Verstandelijk beperkte jongen (18) mishandeld met vuurwerk: ‘Rotje mogelijk in zijn hand aangestoken’

Jaarwisse­ling levert Rotterdam een schadepost van tonnen op, ondanks vuurwerk­ver­bod

6 januari Rotterdam moet weer flink de knip trekken door vandalisme tijdens oud en nieuw. De jaarwisseling levert een schadepost op van 284.320 euro. Dat is wel aanzienlijk minder dan een jaar geleden. Toen werd er voor 410.000 euro opgeblazen. Het grootste deel van Rotterdam heeft toch een veilige jaarwisseling gehad, is de conclusie van de gemeente. Het was rustiger en beter beheersbaar. ,,Een goede start met een nieuwe traditie.’’