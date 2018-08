Verstandelijk beperkte Ritchie krijgt gratis kaarten voor Feyenoordduel

Rotterdam­mer verdacht van stelen lam om te slachten in badkamer

16:09 Een gestolen lam is afgelopen mei uit een badkamer in het Blokzijl bevrijd en ternauwernood gered van de slacht. In de rechtbank in Zwolle bleek vandaag dat de 56-jarige Rotterdamse Bulgaar Ivan T. erg dronken was en zich weinig kon herinneren van die dag. Het was een Bulgaarse feestdag.