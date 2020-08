Verstandelijk beperkte vrouw: Taxichauffeur wilde mij niet thuisbrengen voordat ik hem oraal had bevredigd

Het is een uur of zeven op een avond in februari als de 38-jarige vrouw opgehaald wordt bij de ASVZ-instelling waar zij woont. Iedere twee weken logeert ze een weekendje bij haar moeder in de Rotterdamse wijk Schiebroek. De rest van de tijd woont ze in de instelling. Ze heeft een meervoudige verstandelijke beperking. Wat praktische zaken betreft komt haar vermogen overeen met dat van een kind van 6, sociaal gezien met dat van een kind van 4.