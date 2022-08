Verstekeling springt van schip in Rotterdamse haven

Bewoners Princestae­te in Lage Land woedend over komst van hoogbouw: ‘Wég ondergaan­de zon’

Bewoners van het wooncomplex Princestaete in het Lage Land zijn verbolgen over de wijze waarop een plan voor nieuwbouw op een terrein tegenover de Koningslaan tot stand komt. In een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam en de wijkraad hekelen zij de toekomstige ontwikkeling, omdat de geplande woningen hun uitzicht wegnemen. ‘Het is een idioot groot binnenstedelijk plan’, foeteren ze.

