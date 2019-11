Verstekelingen springen uit vrachtwagen vol sinaasappelen

Daarom rukte het arrestatie­team uit naar de Erasmus­brug

17:04 De politie was vanmiddag massaal aanwezig op de Erasmusbrug. Auto’s blokkeerden de weg, waarna een arrestatie werd uitgevoerd. Het bleek een oefening te zijn van een arrestatieteam in opleiding. Regelmatig worden arrestaties geoefend. Voetgangers, fietsers en automobilisten keken in elk geval hun ogen uit.