Verstoten homo (18) lift van Wit-Rusland naar Vlaardingen: ‘Niemand zit op mij te wachten’

In eerste instantie werd de jongen vastgezet omdat uit de systemen bleek dat hij een ‘ongewenste vreemdeling’ is, maar na een gesprek met de hulpofficier van justitie op het bureau kwam hij snel weer vrij. ,,Deze jongen hoort niet in een cel, maar heeft onze hulp nodig’’, zegt Hendriks stellig. ,,Zijn verhaal was zo schrijnend, zo in en in triest. Hij was zo eenzaam en angstig. Door zijn lange reis was hij oververmoeid. Toch bleef hij constant heel vriendelijk en beschaafd.’’



Hendriks vervolgt: ,,Hij had maar 15 cent op zak, zelfs geen telefoon. Ik vroeg hem nog of ik iemand voor hem moest bellen. Maar hij zei dat dit niet hoefde want ‘niemand zit toch op mij te wachten’.’’ De hulpofficier vroeg hem waarom hij naar Nederland was gekomen. ,,Ons land bleek voor hem een symbool van vrijheid en tolerantie te zijn. Hij dacht dat Nederland zelfs veel toleranter is dan de omringende landen. Hij hoopt in ons land zijn studie tot vertaler op te pakken.’’