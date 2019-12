‘Vervang het Nationale Vuurwerk door droneshow’

Let op! Metro tussen Blijdorp en Beurs rijdt niet, vanwege storing in spoorbevei­li­ging

10:15 De metro's tussen Blijdorp en Beurs (in beide richtingen) rijden deze ochtend niet. De spoorbeveiliging is uitgevallen. ,,We nemen geen enkel risico. Pas wanneer het is hersteld, gaan de metro's weer rijden‘’, meldt een woordvoerder.