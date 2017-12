Vervat: Feyenoord City is een mirakel. Dit geeft club vleugels

Feyenoord hoopt op herhaling 'magische' avond in 1997

18:05 Na twee opeenvolgende overwinningen in de eredivisie mikt Feyenoord woensdag in de laatste groepswedstrijd tegen Napoli op het eerste succesje in de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt op een 'magische' avond in De Kuip.