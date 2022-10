Verwaarloosde en verlaten hond Napoleon mag niet terug naar eigenaar

Buurtbewoners vonden de hond enige tijd geleden zonder dat zijn baasje in de buurt was. Omdat de hond niet goed gechipt was, kon de politie hem niet direct thuisbrengen. In de tussentijd kalefaterden zijn vinders, die het verlaten beest Napoleon noemen, hem op. De hond had kale plekken in zijn vacht en zag er slecht uit.