Verwaarloosde kitten met ketting strak om nek aangetroffen in Rotterdam-West: ‘Vreselijk’

updateAan de Hulkstraat in Rotterdam-West is begin deze week een verwaarloosde kitten aangetroffen. Er was een lange ketting strak om de nek van het diertje gewikkeld. De kitten is naar het Dierenopvangcentrum Vlaardingen gebracht. ‘Het katje kreeg bijna geen adem meer. Zo zielig.’

Marta Klonowska vond het kitten op straat toen ze haar hond uitliet. ,,Hij zat op de grond met de ketting twee keer om z'n nek gedraaid. Ik moest huilen toen ik het zag. Het katje kreeg bijna geen lucht meer. Dit was duidelijk niet gebeurd door spelen. Iemand had de ketting om zijn nek gedaan.’’ Ze maakte de ketting los en nam het diertje mee naar huis. ,,Hij had moeite met ademhalen en bleef de hele nacht rechtop zitten. Het was vreselijk om te zien’’

Bloedneus

De volgende ochtend is het katje opgehaald door de Dierenambulance en naar het Dierenopvangcentrum Vlaardingen gebracht. Het kitten had ook een bloedneus en diarree. Het Dierenopvangcentrum vraagt in een bericht op facebook of mensen die meer weten over wat er is gebeurd zich te melden.

De kitten is inmiddels onderzocht bij de dierenarts. Het dierenopvangcentrum en de politie kunnen niet vertellen hoe het katje er nu aan toe is. Ook is niet duidelijk wat er met het diertje gaat gebeuren. Klonowska kan alleen maar hopen dat het beestje uiteindelijk weer goed terecht komt. ,,Het is vreselijk wat hem is overkomen. Zo ga je niet met dieren om?‘’

