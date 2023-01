Verwarring over veerdienst tussen Rozenburg en Maassluis: ‘Dit is vragen om problemen’

Veerpont al vijf weken uit de vaart: ‘Heel vervelend, maar dit gaat nog wel even duren’

Rozenburgers maken zich grote zorgen over de veerverbinding met Maassluis die al vijf weken uit de vaart is. In een brief aan de gemeentebesturen van Rotterdam en Maassluis leggen ze de schuld vooral bij exploitant Blue Amigo, die in een reactie laat weten weinig zicht te hebben op een snelle oplossing.

29 november