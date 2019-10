Verwoestende crash op A20: vrachtwagenchauffeur zwaargewond

Bij Nieuwerkerk aan den IJssel is de weg dicht door een ongeval met twee vrachtwagens waarbij een pijler van een viaduct is geramd. Door het ongeval is diesel en glycerol op het wegdek terechtgekomen. Deze vloeistof is moeilijk te verwijderen. Ook ter hoogte van het Kleinpolderplein werd de weg afgesloten na een botsing tussen twee vrachtwagens. Ook is de verbindingsweg van de A13 vanuit Den Haag naar de A20 enige tijd dicht geweest. De ongevallen gebeurden even voor half acht, kort achter elkaar.