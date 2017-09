Verzet bij rechter tegen nieuwe jeugdhulp regio Rotterdam

Het is een plan dat veel weerstand oproept. Yoep Onderwijs en Zorg is een van de partijen die naar de rechter is gestapt. Enkele honderden kinderen krijgen jeugdhulp van Yoep, vertelt directeur Simon van den Brekel. Kinderen die psychische problemen hebben, komen nu bij Yoep terecht. ,,We helpen ook op school, om te voorkomen dat het kind daar uitvalt.''



Van den Brekel stelt dat de problemen complex zijn. ,,Daar heb je gespecialiseerde hulp voor nodig. Je kunt niet alles op een hoop gooien. Als je alles bij één partij neerlegt, weet je dat die het zelf probeert op te lossen. Ook omdat zij niet gewend is het aan een andere organsiatie te vragen.''



Yoep kwam in actie omdat de gemeenten in haar ogen de organisatie ten onrechte buitenspel zetten vanwege gebrek aan kwaliteit. ,,Dat klopt simpelweg niet en is ook te vroeg in het proces gedaan.''



In een mail waarschuwen de gemeenten de partijen die 'onder voorbehoud' een contract hebben gekregen. Als de gemeenten ongelijk krijgen, wordt de datum van 1 januari zeker niet gehaald. Anders wel, zo is de verwachting.