Verzet tegen rigoureuze verbouwing zwelt aan: ‘Het is de Mees Toren, niet de ABN Amro-toren!’

Hoogwerker valt om tijdens werkzaamhe­den: man valt zo’n 10 meter naar beneden en overlijdt

Bij een ongeluk op een zeeschip bij de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel is maandagmiddag rond 16.00 uur een man overleden. Een tweede persoon raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.