Verzet tegen schrappen van Rotterdamse tramlijnen groeit: ‘We moeten één front vormen’

UPDATE/MET VIDEO Honderden caravans verwoest bij grote brand in opslag­plaats, eigenaar in tranen: ‘Ging razendsnel’

Bij een grote brand in een opslagloods in Bleiswijk zijn woensdagavond honderden caravans en campers in vlammen opgegaan. De brand was zo heftig dat de rookwolken in verre omgeving te zien waren. Beheerder van de stalling Alex Vonk is in tranen. ,,Onvoorstelbaar hoe snel het vuur zich verspreidde.”