Vestia vraagt corporaties opnieuw om hulp: mogelijk huurverhoging

Naar eigen zeggen wil Vestia andere corporaties niet vragen om letterlijk geld bij te storten. Het concern hoopt echter dat branchegenoten willen helpen om huurwoningen of herstructureringsprojecten over te nemen. Het gaat om vernieuwingsprojecten in Schiebroek-Zuid in Rotterdam, Zuidwest in Den Haag en de Indische Buurt in Delft. De verkoop van 10.000 woningen is volgens Vestia van groot belang.