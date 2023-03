Vet&Lazy wil een café in het oude Tropicana (met terras aan de Maas)

Een Vet verhaal

Toenmalige huisgenoten Ruben en Okke hadden een gezamenlijke hobby: bier brouwen. In 2015 startten ze Vet&Lazy in het antikraakpand Tropicana, wat nu BlueCity is (ook de thuisbasis van onder andere Aloha, Falafval en Rotterzwam). Vet&Lazy begon met een weckpan van dertig liter en de brouwsels werden rondgereden in een Peugeot 106. Vandaag de dag maken de mannen honderd hectoliter per maand en leveren ze aan meer dan driehonderd locaties, zoals Locus-Publicus, Boudewijn, Sijf, supermarkten en hun pop-upbar in het Witte Huis.