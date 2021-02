VI-gezicht Chris Woerts over geldbelust imago en de concurrent: 'Studio Voetbal, daar gebeurt nooit wat’

Geboren en getogen in Maassluis, maar al jaren wonend in Barendrecht. In de regio was hij vooral bekend als commercieel directeur van Feyenoord. In 2008 liet hij de Kuip achter zich. In totaal zat hij, verdeeld over twee periodes, acht jaar bij de volksclub uit Rotterdam. In die tijd droomt hij van een nieuw stadion aan de Maas met meer dan 100.000 zitplaatsen. Groter dan Camp Nou van Barcelona. Richttijd 2007. Nooit gekomen, die badkuip, maar Woerts kleurt graag buiten de lijntjes. Niet altijd krijgt hij de handen op elkaar. Ga maar na wat er over hem gezegd wordt.