Video: Babypanda’s verkennen de wereld in Diergaarde Blijdorp

VideoDe liefhebber heeft ze misschien al gespot: pandatweeling Inês en Vanda, die sinds kort in het buitenverblijf in Diergaarde Blijdorp rondhuppelt.

In juni werden de aandoenlijke beestjes al geboren, de twee roodharige vrouwtjes besloten eerst een paar maandjes veilig in hun nestkast te blijven. Maar nu de koters van moeder Yukiko en vader Hima eenmaal de vrijheid hebben geroken, zijn ze niet meer te houden. ,,Ze verkennen regelmatig hun verblijf en proberen al in bomen te klimmen’’, zegt woordvoerster Constance Alderlieste van Blijdorp.

Aanstaande zaterdag is het dubbel feest voor de twee, want dan is het internationale Red Panda Day, en is er in de Rotterdamse dierentuin van alles te doen rond deze wereldwijd bedreigde diersoort. Zo vertelt verzorger Janno Weerman over het leven van de kleine panda (om 11.00 en om 14.00 uur), nadat hij in 2016 een bezoek bracht aan de natuurlijke habitat van deze publiekslievelingen in Oost-Nepal.

Hoogtepunt van de dag is een heuse trainingssessie. ,,We trainen de panda’s zodat we de dieren van dichtbij kunnen observeren. Voordat we met de training begonnen, klommen de panda’s gelijk hoog in de boom wanneer we op het perk kwamen. Nu kunnen we ons vrouwtje van dichtbij zien. We hebben zelfs al verschillende malen een echo kunnen maken.’’