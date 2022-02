Vier jaar na dood van Orlando (17) nog altijd geen uitzicht op hoger beroep in zaak tegen verdachte

Familie van verdronken Orlando (17) baalt van ‘misselijk­ma­ken­de suggestie’ Sylvana Simons

De familie van de in 2018 verdronken Rotterdammer Orlando Boldewijn (17) baalt van Sylvana Simons omdat ze nog altijd niet is teruggekomen op haar bericht op Facebook met betrekking tot zijn vermissing. De politica, gemeenteraadslid in Amsterdam, suggereerde in het onderzoek naar de vermissing van de donkere tiener dat er sprake zou zijn geweest van racisme waardoor politie en media onvoldoende aandacht aan de zaak gaven.

27 oktober