Vier jaar werk aan het spoor tussen Rotterdam en Den Haag

Om het zogeheten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer mogelijk te maken, zijn flink wat aanpassingen nodig. In 2019 worden kabels en leidingen verlegd, het jaar erop volgen de grote werkzaamheden. Meest ingrijpend is de verdubbeling van het aantal sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid van twee naar vier.



Maar ook in deze regio zijn aanpassingen noodzakelijk. Zo komen tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal nieuwe wissels in het spoor en wordt de beveiliging aangepast zodat de treinen korter op elkaar kunnen rijden. Op Rotterdam Centraal wordt bovendien perron 6 verlengd zodat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken.



Eind 2018 is bekend welke aannemer het grootste contract van het project gaat uitvoeren. In de loop van 2018 en 2019 volgen nog vier contracten.



De RET zou graag zien dat de verdubbeling van twee naar vier sporen verder wordt doorgetrokken naar Dordrecht, zodat in de toekomst over een groot traject een metro kan rijden. De Rotterdamse stadsvervoerder acht uitbreiding van het metronetwerk noodzakelijk, omdat er tot 2040 in de regio duizenden woningen worden bijgebouwd waardoor het aantal passagiers voor het openbaar vervoer toeneemt.