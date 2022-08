Vier mannen aangehouden met tassen vol koperen leidingen en stroomkabels

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Vierhavenstraat in Rotterdam-Delfshaven vier Roemeense mannen aangehouden met inbraakgereedschap in hun auto. In het voertuig, dat een Duits kentekennummer had, troffen de agenten ook drie tassen aan met koperen leidingen en stroomkabels.