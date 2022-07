Vier personen aangehouden na vondst vuurwapens en versnijdingsmiddelen in woning

Zuidplas bereid om 100 vluchtelin­gen op te vangen om Ter Apel te ontlasten

Of het nodig is moet nog blijken, maar de gemeente Zuidplas is bereid om voor twee tot vier weken ongeveer 100 vluchtelingen op te vangen binnen de gemeentegrenzen. Dat zou dan gaan om zogenoemde crisisnoodopvang.

6 juli