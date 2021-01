Vier scenario's voor Eurovisie Songfestival, maar feitelijk is er weinig keus. Tenzij een wonder gebeurt

Profdroom van Tobias Kleijweg bij Excelsior in duigen gevallen: twee seizoenen, nul speelminu­ten

27 januari Tobias Kleijweg (22) is per direct vertrokken bij Excelsior. De verdediger kwam in 2019 over van amateurclub Excelsior Maassluis, maar speelde door blessureleed geen minuut in het shirt van de Kralingers. Hij keert terug bij Maassluis.