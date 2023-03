Vierduizend kaartjes voor gratis Koningsdagconcert in Ahoy binnen tien minuten uitverkocht

Rotterdam­se agent even geen boevenvan­ger, maar babysitter

Agenten zijn niet altijd bezig met het vangen van boeven of het oplossen van lastige zaken. Soms zijn ze ook redders in nood op andere manieren. Zo ontfermde een agent zich vrijdag tijdens een melding over twee kindjes, terwijl de andere agent de familie snel naar het ziekenhuis bracht.