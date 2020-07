Viervoudig moordenaar Loi Wah C. krijgt geen gratie en moet levenslange straf uitzitten

Viervoudig moordenaar Loi Wah C. (62) komt niet vrij. De Chinees werd in 1989 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor de viervoudige moord op een Chinees gezin aan de Statensingel in de Rotterdamse wijk Blijdorp. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wees ook zijn zesde gratieverzoek af, ondanks dat het gerechtshof in Den Haag eerder een positief advies gaf.

Vader Mei Wah Tang (34), eigenaar van een afhaalrestaurant, zijn vrouw (34), hun 5-jarige dochtertje en 6 weken oude baby werden in hun woning aan de Statensingel van het leven beroofd. Het was een slachtpartij, waarbij de slachtoffers meer dan zestig messteken incasseerden. Ze zouden gruwelijk zijn toegetakeld. Loi Wah C. werkte als kok bij Tang in de keuken. De toedracht van de gruweldaad is nooit bekend geworden.

Langst vastzittende gevangene

C. wilde na ruim 30 jaar de gevangenis uit, omdat hij psychisch lijdt onder het ontbreken van enig perspectief op de toekomst, zo liet zijn advocaat eerder weten. Volgens de raadsman is gratie zijn enige kans op vrijheid. C. is inmiddels de langst vastzittende gevangene van Nederland.

Levenslang veroordeelden mogen na 25 jaar gevangenschap om gratie vragen. Het gerechtshof was eerder tot de conclusie gekomen dat het voortzetten van de levenslange gevangenisstraf geen strafrechtelijk doel meer dient en inhumaan is.

Vergelding

Volgens advocaat Mathieu van Linde van C. legde de minister dit advies naast zich neer, met als motivering dat hij anders dan het hof van oordeel is dat er ook na bijna 33 jaar nog steeds sprake kan zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij. De advocaat van C. wijst erop dat deskundigen meermalen hebben vastgesteld dat het recidiverisico laag is.

Van Linde laat weten de afwijzing op het gratieverzoek ‘onrechtmatig’ te vinden en zich te beraden op juridische vervolgstappen.