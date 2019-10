Vietnamees restaurant MéMé is ode aan moeder van chef-kok Tuan Nguyen: ‘Ik heb niks te vertellen als zij hier kookt’

Betty en Tizita uit Hellevoet­sluis en Spijkenis­se drie weken op de vlucht

16:36 Is het mogelijk om van de ene op de andere minuut te verdwijnen? En niet alleen dat, maar dan ook drie weken uit handen te blijven van een groep opsporingsdeskundigen? Betty en Tizita van Brunschot, tweelingzussen, gaan de uitdaging aan in het televisieprogramma Hunted. ,,Het is best vermoeiend om constant je sporen uit te wissen.''