Vijf jaar gevangenisstraf voor ontplofte handgranaat bij shishalounge

Helft minder rokers in eerste rookvrije zone Rotterdam, meer plekken volgen

8 oktober De eerste rookvrije zone in Rotterdam blijkt effect te hebben: In het gebied rond het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam nam het aantal rokers met bijna de helft af. De komende tijd volgen meer van zulke gebieden waar het dringende verzoek is om geen sigaret op te steken. De eerste is er al, op de Wilhelminapier, en er liggen nog zo’n twaalf aanvragen.