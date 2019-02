Vijf keer afgaan bij Holland's Got Talent levert Rotterdamse Lisette Brillemans eigen webserie op

Extra begelei­ding toegezegd: kleuter Samira alsnog elke dag naar school

17:37 De 4-jarige Samira van Tiel uit Rotterdam mag vanaf volgende week alsnog elke dag naar school. Het meisje met syndroom van Down is welkom op een reguliere basisschool, maar de benodigde begeleiding was maar anderhalve dag per week beschikbaar. Het verdrietige meisje is nu weer blij.