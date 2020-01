Vijf mannen opgepakt in Rotterdam na confrontatie rond Feyenoord - Heerenveen: ‘Ze smeten met fietsen en stoelen’

Julia is 21 en werkt nu al in een sterren­tent: ‘Met vriendin­nen ga ik gewoon naar een all you can eat-zaak’

16:46 Een torenhoge chocolade soufflé, krokant gebakken zwezerik of een klassieke beef Wellington; Julia Harmsen draait er haar hand niet voor om. Ze werkt als kok in sterrenrestaurant Perceel in Capelle aan den IJssel en volgt de hoogste culinaire opleiding van Nederland. En dat is bijzonder, want ze is pas 21 jaar.