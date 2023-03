Vijf mannen opgepakt voor op grote schaal witwassen crimineel geld

Tweede verdachte (15) opgepakt voor steekpar­tij en overval op supermarkt in Lombardij­en

Een 15-jarige jongen uit Schiedam is donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op de Jumbo in Rotterdam-Lombardijen. Een supermarktmedewerker werd daarbij neergestoken en raakte zwaargewond. Vorige week werd al een 18-jarige Rotterdammer opgepakt in dezelfde zaak.